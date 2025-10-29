Каталог компаній
McKinsey
McKinsey Архітектор рішень Зарплати

Медіанний пакет компенсації Архітектор рішень in United States у McKinsey становить $277K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації McKinsey. Останнє оновлення: 10/29/2025

Медіанний пакет
company icon
McKinsey
Solution Architect
hidden
Загалом за рік
$277K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$237K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$40K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
11+ Роки
Які кар'єрні рівні в McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в McKinsey in United States складає річну загальну компенсацію $293,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в McKinsey для позиції Архітектор рішень in United States складає $255,000.

Інші ресурси