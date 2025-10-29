Каталог компаній
McKinsey
McKinsey Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у McKinsey варіюється від $131K за year для Junior Engineer до $293K за year для Principal Architect I. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $185K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації McKinsey. Останнє оновлення: 10/29/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Engineer
(Початковий рівень)
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в McKinsey?

Включені посади

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер даних

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в McKinsey in United States складає річну загальну компенсацію $292,933. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в McKinsey для позиції Інженер-програміст in United States складає $175,000.

