Компенсація Інженер-програміст in United States у McKinsey варіюється від $131K за year для Junior Engineer до $293K за year для Principal Architect I. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $185K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації McKinsey. Останнє оновлення: 10/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
