Компенсація Продакт-менеджер in United States у McKinsey варіюється від $205K за year для Product Manager до $238K за year для Principal. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $217K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації McKinsey. Останнє оновлення: 10/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
