Компенсація Консультант з управління in United States у McKinsey варіюється від $121K за year для Business Analyst до $388K за year для Partner. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $245K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації McKinsey. Останнє оновлення: 10/29/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Переглянути 4 Більше рівнів
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в McKinsey?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Консультант з управління в McKinsey in United States складає річну загальну компенсацію $451,254. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в McKinsey для позиції Консультант з управління in United States складає $247,500.

