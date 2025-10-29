Компенсація Консультант з управління in United States у McKinsey варіюється від $121K за year для Business Analyst до $388K за year для Partner. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $245K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації McKinsey. Останнє оновлення: 10/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
