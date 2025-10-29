Компенсація Дейта-сайентист in United States у McKinsey варіюється від $152K за year для Data Scientist до $248K за year для Principal. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $170K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації McKinsey. Останнє оновлення: 10/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
Зарплати не знайдено
