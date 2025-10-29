Компенсація Бізнес-аналітик in United States у McKinsey варіюється від $124K за year для Business Analyst до $250K за year для Engagement Manager. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $134K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації McKinsey. Останнє оновлення: 10/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
