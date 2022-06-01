Каталог компаній
MCI
MCI Зарплати

Зарплата MCI варіюється від $21,882 загальної компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $116,288 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників MCI. Останнє оновлення: 10/22/2025

Операції з обслуговування клієнтів
$21.9K
Менеджмент-консультант
$44.3K
Інженер-механік
$51.1K

Інженер-програміст
$116K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в MCI - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $116,288. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в MCI складає $47,731.

