Mazars
Mazars Зарплати

Зарплата Mazars варіюється від $12,060 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $112,435 для Дата-сайентист на вищому рівні.

Бухгалтер
$47.2K
Дата-сайентист
$112K
Фінансовий аналітик
$58.9K

Управління персоналом
$12.1K
Юридичний відділ
$45.6K
Менеджмент-консультант
$80.4K
Маркетингові операції
$34.2K
Продукт-дизайнер
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Інженер-програміст
$56K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Mazars - це Дата-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $112,435. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mazars складає $51,585.

