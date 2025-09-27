Каталог компаній
Maven Securities
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Maven Securities Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United Kingdom у Maven Securities становить £152K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Maven Securities. Останнє оновлення: 9/27/2025

Медіанний пакет
company icon
Maven Securities
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
£152K
Рівень
L2
Базова зарплата
£106K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£45.5K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Maven Securities?

£121K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на £22.8K+ (іноді £228K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Maven Securities in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £223,852. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Maven Securities для позиції Інженер-програміст in United Kingdom складає £153,869.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Maven Securities

Схожі компанії

  • Pinterest
  • Dropbox
  • Intuit
  • SoFi
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси