Marsh & McLennan Companies Зарплати

Зарплата Marsh & McLennan Companies варіюється від $20,586 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $276,375 для Маркетинг на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Marsh & McLennan Companies. Останнє оновлення: 10/20/2025

Дата-сайентист
Median $245K
Інженер-програміст
Median $89K
Бухгалтер
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Актуарій
$117K
Бізнес-аналітик
Median $65K
Аналітик даних
$60.6K
Фінансовий аналітик
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Менеджмент-консультант
$30.7K
Маркетинг
$276K
Маркетингові операції
$95.8K
Менеджер з партнерства
$221K
Продукт-менеджер
$102K
Проєктний менеджер
$81.2K
Продажі
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Технічний програмний менеджер
$203K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Marsh & McLennan Companies - це Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $276,375. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Marsh & McLennan Companies складає $89,000.

