Mantle Зарплати

Зарплата Mantle варіюється від $150,750 загальної компенсації на рік для Інженер систем управління на нижньому рівні до $245,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Mantle . Останнє оновлення: 9/15/2025