Mantle Зарплати

Зарплата Mantle варіюється від $150,750 загальної компенсації на рік для Інженер систем управління на нижньому рівні до $245,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Mantle. Останнє оновлення: 9/15/2025

$160K

Інженер систем управління
$151K
Управління персоналом
$174K
Інженер-програміст
$245K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Mantle - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $245,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mantle складає $174,125.

