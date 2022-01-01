Каталог компаній
ManTech
ManTech Зарплати

Зарплата ManTech варіюється від $61,690 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $216,240 для Програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ManTech. Останнє оновлення: 9/15/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $120K

Full-Stack програмний інженер

Бізнес-аналітик
Median $125K
Аналітик з кібербезпеки
Median $130K

Архітектор рішень
Median $143K
Дата-сайентист
Median $148K
Технічний програмний менеджер
Median $144K
IT-спеціаліст
$181K
Продукт-дизайнер
$79.6K
Програмний менеджер
$216K
Проєктний менеджер
$196K
Рекрутер
$61.7K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$145K
Поширені запитання

The highest paying role reported at ManTech is Програмний менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $216,240. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ManTech is $143,400.

