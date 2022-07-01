Каталог компаній
Manta Зарплати

Зарплата Manta варіюється від $135,926 загальної компенсації на рік для Технічний акаунт-менеджер на нижньому рівні до $179,100 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Manta. Останнє оновлення: 11/26/2025

Архітектор рішень
$179K
Технічний акаунт-менеджер
$136K
Найвищеоплачувана позиція в Manta - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $179,100. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Manta складає $157,513.

