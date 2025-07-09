Mankind Pharma Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Mankind Pharma варіюється від $5,818 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $11,312 для Інженер-механік на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Mankind Pharma. Останнє оновлення: 9/15/2025

Аналітик даних
$5.8K
Інженер-механік
$11.3K
Продукт-менеджер
$9.1K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Mankind Pharma - це Інженер-механік at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $11,312. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mankind Pharma складає $9,077.

