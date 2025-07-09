Mankind Pharma Зарплати

Зарплата Mankind Pharma варіюється від $5,818 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $11,312 для Інженер-механік на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Mankind Pharma . Останнє оновлення: 9/15/2025