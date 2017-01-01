Каталог компаній
Manjushree Technopack
Основні інсайти
    • Про компанію

    Manjushree Technopack Limited is a prominent rigid plastic packaging company with over 40 years of experience, specializing in innovative and sustainable packaging solutions for various industries.

    manjushreeindia.com
    Веб-сайт
    1983
    Рік заснування
    5,000
    Кількість працівників
    $1B-$10B
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

