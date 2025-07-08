Malt Зарплати

Зарплата Malt варіюється від $68,158 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $71,800 для Кадрові ресурси на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Malt . Останнє оновлення: 11/23/2025