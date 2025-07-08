Каталог компаній
Malga
Malga Зарплати

Зарплата Malga варіюється від $35,668 загальної компенсації на рік для Розвиток бізнесу на нижньому рівні до $68,075 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Malga. Останнє оновлення: 11/23/2025

Розвиток бізнесу
$35.7K
Продажі
$68.1K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Malga - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $68,075. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Malga складає $51,871.

