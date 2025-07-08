Malga Зарплати

Зарплата Malga варіюється від $35,668 загальної компенсації на рік для Розвиток бізнесу на нижньому рівні до $68,075 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Malga . Останнє оновлення: 11/23/2025