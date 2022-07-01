MAJORITY Зарплати

Зарплата MAJORITY варіюється від $66,665 загальної компенсації на рік для Продакт-менеджер на нижньому рівні до $103,317 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників MAJORITY . Останнє оновлення: 11/22/2025