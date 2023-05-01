Каталог компаній
Major League Soccer
Major League Soccer Зарплати

Медіанна зарплата Major League Soccer становить $112,435 для Програм-менеджер . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Major League Soccer. Останнє оновлення: 11/22/2025

Програм-менеджер
$112K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Major League Soccer - це Програм-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $112,435. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Major League Soccer складає $112,435.

