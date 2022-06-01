Majesco Зарплати

Зарплата Majesco варіюється від $13,928 загальної компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому рівні до $246,960 для Технічний програм-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Majesco . Останнє оновлення: 11/22/2025