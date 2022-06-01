Каталог компаній
Majesco
Majesco Зарплати

Зарплата Majesco варіюється від $13,928 загальної компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому рівні до $246,960 для Технічний програм-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Majesco. Останнє оновлення: 11/22/2025

Інженер-програміст
Median $17.5K
Програм-менеджер
$168K
Технічний програм-менеджер
$247K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
Технічний письменник
$13.9K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Majesco - це Технічний програм-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $246,960. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Majesco складає $92,885.

