MainStreet Зарплати

Зарплата MainStreet варіюється від $130,560 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $165,825 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників MainStreet . Останнє оновлення: 10/23/2025