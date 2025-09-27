Каталог компаній
Mailchimp
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Архітектор рішень

  • Всі зарплати Архітектор рішень

Mailchimp Архітектор рішень Зарплати

Середня загальна компенсація Архітектор рішень in Canada у Mailchimp варіюється від CA$171K до CA$249K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mailchimp. Останнє оновлення: 9/27/2025

Середня загальна компенсація

CA$197K - CA$224K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Архітектор рішень заявок в Mailchimp щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

CA$226K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на CA$42.4K+ (іноді CA$424K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Mailchimp Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Архітектор рішень пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Mailchimp in Canada складає річну загальну компенсацію CA$249,443. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mailchimp для позиції Архітектор рішень in Canada складає CA$171,228.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Mailchimp

Схожі компанії

  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Envoy
  • Lattice
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси