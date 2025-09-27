Компенсація Інженер-програміст in United States у Mailchimp варіюється від $149K за year для Engineer II до $291K за year для Staff Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $218K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mailchimp. Останнє оновлення: 9/27/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Mailchimp Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
