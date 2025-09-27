Каталог компаній
Mailchimp
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продажі

  • Всі зарплати Продажі

Mailchimp Продажі Зарплати

Середня загальна компенсація Продажі in United States у Mailchimp варіюється від $49.8K до $69.6K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mailchimp. Останнє оновлення: 9/27/2025

Середня загальна компенсація

$54K - $65.4K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$49.8K$54K$65.4K$69.6K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Продажі заявок в Mailchimp щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Mailchimp Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продажі пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Mailchimp in United States의 Продажі에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $69,600입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Mailchimp의 Продажі 직무 in United States에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $49,800입니다.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Mailchimp

Схожі компанії

  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Envoy
  • Lattice
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси