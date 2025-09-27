Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Дата-сайентист in United States у Mailchimp становить $171K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mailchimp. Останнє оновлення: 9/27/2025

Медіанний пакет
company icon
Mailchimp
Data Scientist
New York, NY
Загалом за рік
$171K
Рівень
Data Scientist II
Базова зарплата
$125K
Stock (/yr)
$35.5K
Бонус
$10K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Mailchimp?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Mailchimp Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в Mailchimp in United States складає річну загальну компенсацію $206,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mailchimp для позиції Дата-сайентист in United States складає $157,500.

