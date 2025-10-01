Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Romania у Magna International становить RON 285K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Magna International. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Загалом за рік
RON 285K
Рівень
L3
Базова зарплата
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Бонус
RON 37.4K
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Magna International?

RON 715K

Останні подання зарплат
Поширені запитання

Magna International in Romania میں Інженер-програміст کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ RON 327,754 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Magna International میں Інженер-програміст کردار in Romania کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ RON 273,872 ہے۔

