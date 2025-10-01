Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Germany у Magna International становить €79.7K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Magna International. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Magna International
Software Engineer
Heilbronn, BW, Germany
Загалом за рік
€79.7K
Рівень
Senior
Базова зарплата
€79.7K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
7 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Magna International?

€142K

Останні подання зарплат
Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Magna International in Germany sits at a yearly total compensation of €107,742. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magna International for the Інженер-програміст role in Germany is €79,678.

