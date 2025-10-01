Компенсація Інженер-програміст in San Francisco Bay Area у Magic Leap варіюється від $160K за year для Associate Software Engineer до $330K за year для Principal Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $181K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Magic Leap. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Entry Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Magic Leap Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
