Компенсація Інженер-програміст in Miami-Ft. Lauderdale Area у Magic Leap варіюється від $139K за year для Entry Software Engineer до $188K за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Miami-Ft. Lauderdale Area становить $149K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Magic Leap. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Magic Leap Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
