Magic Leap Інженер-програміст Зарплати в Miami-Ft. Lauderdale Area

Компенсація Інженер-програміст in Miami-Ft. Lauderdale Area у Magic Leap варіюється від $139K за year для Entry Software Engineer до $188K за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Miami-Ft. Lauderdale Area становить $149K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Magic Leap. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Entry Software Engineer
(Початковий рівень)
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Переглянути 3 Більше рівнів
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Magic Leap Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Програмний інженер віртуальної реальності

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Magic Leap in Miami-Ft. Lauderdale Area складає річну загальну компенсацію $214,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Magic Leap для позиції Інженер-програміст in Miami-Ft. Lauderdale Area складає $150,000.

