Компенсація Інженер-програміст in Greater Zurich Area у Magic Leap варіюється від CHF 172K за year для Senior Software Engineer до CHF 209K за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Zurich Area становить CHF 213K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Magic Leap. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Entry Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Magic Leap Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
