Каталог компаній
Magic Leap
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Zurich Area

Magic Leap Інженер-програміст Зарплати в Greater Zurich Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater Zurich Area у Magic Leap варіюється від CHF 172K за year для Senior Software Engineer до CHF 209K за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Zurich Area становить CHF 213K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Magic Leap. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Entry Software Engineer
(Початковий рівень)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Переглянути 3 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

CHF 134K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на CHF 25.2K+ (іноді CHF 252K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Magic Leap Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Програмний інженер віртуальної реальності

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Magic Leap in Greater Zurich Area складає річну загальну компенсацію CHF 235,332. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Magic Leap для позиції Інженер-програміст in Greater Zurich Area складає CHF 180,361.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Magic Leap

Схожі компанії

  • SmartThings
  • Avvo
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси