Каталог компаній
Magic Leap
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Magic Leap Зарплати

Зарплата Magic Leap варіюється від $90,554 загальної компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому рівні до $324,719 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Magic Leap. Останнє оновлення: 10/9/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Програмний інженер віртуальної реальності

Інженер-механік
Median $113K
Маркетинг
Median $151K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Бізнес-аналітик
$167K
Дата-сайентист
Median $150K
Інженер-електрик
$204K
Інженер з апаратного забезпечення
$90.6K
Управління персоналом
$199K
Юридичний відділ
$189K
Інженер-оптик
$155K
Продукт-дизайнер
$92.3K
Продукт-менеджер
$216K
Програмний менеджер
$174K
Рекрутер
$176K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$322K
Технічний програмний менеджер
$259K
UX-дослідник
$119K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Magic Leap Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Magic Leap - це Інженер-програміст at the Principal Software Engineer level з річною загальною компенсацією $324,719. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Magic Leap складає $169,699.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Magic Leap

Схожі компанії

  • SmartThings
  • Avvo
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси