Magic Leap Зарплати

Зарплата Magic Leap варіюється від $90,554 загальної компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому рівні до $324,719 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Magic Leap . Останнє оновлення: 10/9/2025