MacPaw
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

MacPaw Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Ukraine у MacPaw становить UAH 2.37M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації MacPaw. Останнє оновлення: 11/3/2025

Медіанний пакет
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Загалом за рік
UAH 2.37M
Рівень
L4
Базова зарплата
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Бонус
UAH 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в MacPaw?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.73M
Stripe logo
+UAH 839K
Datadog logo
+UAH 1.47M
Verily logo
+UAH 923K
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в MacPaw in Ukraine складає річну загальну компенсацію UAH 3,373,102. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в MacPaw для позиції Інженер-програміст in Ukraine складає UAH 2,366,206.

