M1 Finance
M1 Finance Зарплати

Зарплата M1 Finance варіюється від $50,250 загальної компенсації на рік для Маркетингові операції на нижньому рівні до $175,875 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників M1 Finance. Останнє оновлення: 10/9/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $165K
Обслуговування клієнтів
$62.7K
Маркетинг
$127K

Маркетингові операції
$50.3K
Продукт-дизайнер
$119K
Продукт-менеджер
$169K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$176K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У M1 Finance RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в M1 Finance - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $175,875. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в M1 Finance складає $126,630.

Інші ресурси