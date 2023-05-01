Lynk Зарплати

Зарплата Lynk варіюється від $14,666 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $170,850 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Lynk . Останнє оновлення: 10/9/2025