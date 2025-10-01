Компенсація Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area у Luxoft варіюється від PLN 125K за year для L2 до PLN 329K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Warsaw Metropolitan Area становить PLN 236K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxoft. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
