Luxoft
  • Warsaw Metropolitan Area

Luxoft Інженер-програміст Зарплати в Warsaw Metropolitan Area

Компенсація Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area у Luxoft варіюється від PLN 125K за year для L2 до PLN 329K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Warsaw Metropolitan Area становить PLN 236K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxoft. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
Junior Software Engineer(Початковий рівень)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Luxoft?

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Luxoft in Warsaw Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію PLN 375,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Luxoft для позиції Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area складає PLN 217,914.

