Luxoft Інженер-програміст Зарплати в Warsaw Metropolitan Area

Компенсація Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area у Luxoft варіюється від PLN 125K за year для L2 до PLN 329K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Warsaw Metropolitan Area становить PLN 236K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxoft. Останнє оновлення: 10/1/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L1 Junior Software Engineer ( Початковий рівень ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 Regular Software Engineer PLN 125K PLN 125K PLN 0 PLN 0 L3 Senior Software Engineer PLN 267K PLN 267K PLN 0 PLN 0 L4 Lead Software Engineer PLN 329K PLN 329K PLN 0 PLN 0 Переглянути 3 Більше рівнів

Останні подання зарплат

