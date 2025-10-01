Luxoft Інженер-програміст Зарплати в United States

Компенсація Інженер-програміст in United States у Luxoft варіюється від $92.5K за year для L1 до $107K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $120K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxoft. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L1 Junior Software Engineer ( Початковий рівень ) $92.5K $82.5K $10K $0 L2 Regular Software Engineer $114K $101K $13.3K $0 L3 Senior Software Engineer $120K $120K $0 $0 L4 Lead Software Engineer $132K $132K $0 $111 Переглянути 3 Більше рівнів

$160K Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат

​ Фільтр таблиці Підписатися Додати Додати комп. Додати компенсацію

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( USD ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутинг? Створіть інтерактивну пропозицію

Внести дані

Який графік вестингу в Luxoft ?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції . Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше → Введіть вашу електронну пошту Введіть вашу електронну пошту Підписатися Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади Подати нову посаду