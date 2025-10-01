Компенсація Інженер-програміст in United States у Luxoft варіюється від $92.5K за year для L1 до $107K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $120K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxoft. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
