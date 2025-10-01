Каталог компаній
Luxoft
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Ukraine

Luxoft Інженер-програміст Зарплати в Ukraine

Компенсація Інженер-програміст in Ukraine у Luxoft варіюється від UAH 1.42M за year для L2 до UAH 3.18M за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in Ukraine становить UAH 1.78M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxoft. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
Junior Software Engineer(Початковий рівень)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
UAH 6.61M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на UAH 1.24M+ (іноді UAH 12.39M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Luxoft?

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Luxoft in Ukraine складає річну загальну компенсацію UAH 3,220,230. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Luxoft для позиції Інженер-програміст in Ukraine складає UAH 1,780,168.

