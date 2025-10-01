Компенсація Інженер-програміст in Serbia у Luxoft варіюється від $46.8K за year для L2 до $48.1K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Serbia становить $57K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxoft. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
