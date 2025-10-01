Каталог компаній
Luxoft
  • Romania

Luxoft Інженер-програміст Зарплати в Romania

Компенсація Інженер-програміст in Romania у Luxoft варіюється від RON 93.2K за year для L1 до RON 249K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Romania становить RON 142K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxoft. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
Junior Software Engineer(Початковий рівень)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
Lead Software Engineer
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Luxoft?

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Luxoft in Romania складає річну загальну компенсацію RON 282,079. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Luxoft для позиції Інженер-програміст in Romania складає RON 141,517.

