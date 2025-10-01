Компенсація Інженер-програміст in Romania у Luxoft варіюється від RON 93.2K за year для L1 до RON 249K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Romania становить RON 142K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxoft. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
