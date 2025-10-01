Компенсація Інженер-програміст in Mexico у Luxoft варіюється від MX$30.1K за year для L1 до MX$62K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Mexico становить MX$53.9K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxoft. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
