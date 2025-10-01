Компенсація Інженер-програміст in Krakow Metropolitan Area у Luxoft варіюється від PLN 167K за year для L2 до PLN 251K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Krakow Metropolitan Area становить PLN 222K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxoft. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
