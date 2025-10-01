Luxoft Інженер-програміст Зарплати в Canada

Компенсація Інженер-програміст in Canada у Luxoft варіюється від CA$94.7K за year для L2 до CA$109K за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$95.6K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxoft. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L1 Junior Software Engineer ( Початковий рівень ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- L2 Regular Software Engineer CA$94.7K CA$94.7K CA$0 CA$0 L3 Senior Software Engineer CA$109K CA$109K CA$0 CA$0 L4 Lead Software Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Переглянути 3 Більше рівнів

CA$226K Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на CA$42.3K+ (іноді CA$423K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат

​ Фільтр таблиці Підписатися Додати Додати комп. Додати компенсацію

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( CAD ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутинг? Створіть інтерактивну пропозицію

Внести дані

Який графік вестингу в Luxoft ?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції . Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше → Введіть вашу електронну пошту Введіть вашу електронну пошту Підписатися Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади Подати нову посаду