Компенсація Інженер-програміст in Bulgaria у Luxoft варіюється від BGN 105K за year для L3 до BGN 114K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Bulgaria становить BGN 101K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxoft. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
