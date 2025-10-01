Компенсація Інженер-програміст in Bucharest Metropolitan Area у Luxoft варіюється від RON 93.2K за year для L1 до RON 296K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Bucharest Metropolitan Area становить RON 142K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxoft. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
