Компенсація Продукт-дизайнер in Berlin Metropolitan Region у Luxoft становить €49.9K за year для L2. Медіанний yearний пакет компенсації in Berlin Metropolitan Region становить €52.4K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxoft. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Переглянути 3 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані
Які кар'єрні рівні в Luxoft?

Включені посади

UX-дизайнер

Поширені запитання

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Продукт-дизайнер in Luxoft in Berlin Metropolitan Region raggiunge una retribuzione totale annua di €55,732. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Luxoft per il ruolo Продукт-дизайнер in Berlin Metropolitan Region è €48,729.

