Середня загальна компенсація Інженер-програміст in Luxembourg у Luxembourg Institute of Science and Technology варіюється від €53.2K до €77.1K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxembourg Institute of Science and Technology. Останнє оновлення: 11/3/2025

Середня загальна компенсація

€60.3K - €70K
Luxembourg
Поширений діапазон
Можливий діапазон
€53.2K€60.3K€70K€77.1K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Luxembourg Institute of Science and Technology?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Luxembourg Institute of Science and Technology in Luxembourg складає річну загальну компенсацію €77,149. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Luxembourg Institute of Science and Technology для позиції Інженер-програміст in Luxembourg складає €53,161.

