Середня загальна компенсація Інженер-програміст in Luxembourg у Luxembourg Institute of Science and Technology варіюється від €53.2K до €77.1K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luxembourg Institute of Science and Technology. Останнє оновлення: 11/3/2025
Середня загальна компенсація
Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!