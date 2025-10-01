Каталог компаній
Lutron Electronics
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Philadelphia Area

Lutron Electronics Інженер-програміст Зарплати в Philadelphia Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Philadelphia Area у Lutron Electronics становить $108K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lutron Electronics. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Lutron Electronics
Software Engineer
Philadelphia, PA
Загалом за рік
$108K
Рівень
L2
Базова зарплата
$103K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Lutron Electronics?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Lutron Electronics in Philadelphia Area складає річну загальну компенсацію $119,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Lutron Electronics для позиції Інженер-програміст in Philadelphia Area складає $97,000.

