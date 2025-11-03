Каталог компаній
Lunatech
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Lunatech Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Netherlands у Lunatech становить €54.9K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lunatech. Останнє оновлення: 11/3/2025

Медіанний пакет
company icon
Lunatech
Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Загалом за рік
€54.9K
Рівень
Medio
Базова зарплата
€54.9K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Lunatech?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Lunatech in Netherlands складає річну загальну компенсацію €72,619. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Lunatech для позиції Інженер-програміст in Netherlands складає €54,312.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Lunatech

Схожі компанії

  • Stripe
  • SoFi
  • Google
  • Tesla
  • Facebook
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси