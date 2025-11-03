Каталог компаній
Lunar Energy
Lunar Energy Апаратний інженер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Апаратний інженер in United States у Lunar Energy становить $173K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lunar Energy. Останнє оновлення: 11/3/2025

Медіанний пакет
company icon
Lunar Energy
Hardware Engineer
Mountain View, CA
Загалом за рік
$173K
Рівень
-
Базова зарплата
$170K
Stock (/yr)
$2.5K
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
6 Роки
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Апаратний інженер в Lunar Energy in United States складає річну загальну компенсацію $204,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Lunar Energy для позиції Апаратний інженер in United States складає $172,500.

Інші ресурси