Каталог компаній
Luminar Technologies
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Технічний програм-менеджер

  • Всі зарплати Технічний програм-менеджер

Luminar Technologies Технічний програм-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Технічний програм-менеджер in United States у Luminar Technologies варіюється від $162K до $226K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luminar Technologies. Останнє оновлення: 11/3/2025

Середня загальна компенсація

$175K - $203K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$162K$175K$203K$226K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Технічний програм-менеджер заявок в Luminar Technologies щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Luminar Technologies RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Технічний програм-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний програм-менеджер в Luminar Technologies in United States складає річну загальну компенсацію $226,100. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Luminar Technologies для позиції Технічний програм-менеджер in United States складає $161,500.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Luminar Technologies

Схожі компанії

  • LinkedIn
  • Aurora
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси